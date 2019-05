May én Labour krijgen klappen: zo druk met Brexit bezig dat ze de Britten vergeten waren

Een regelrechte afstraffing hebben de traditionele Britse partijen gekregen bij de lokale verkiezingen. De Tories van premier May verloren zwaar, Labour wat minder. De grote winnaars zijn LibDem, dat een tweede Brexit-referendum altijd als eis heeft gehad, en een rist nieuwe partijen. Het zegt niets over het feit of er nu een meerderheid is die bij de EU wil blijven. Het zegt alles over de malaise in het land. De Britten zijn vooral kwaad op hun politici omdat er in hun land al bijna 3 jaar niet meer wordt geregeerd. Dat is in het dagelijkse leven voelbaar in kleine en grote dingen.