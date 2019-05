Groen wil bindende klimaatwet laten schrijven door academici

Groen wil dat de volgende federale regering een bindende klimaatwet laat uitschrijven door academici. “We willen een klimaatcoalitie met sociaal hart op de been brengen”, zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci vrijdagavond in Gent.

Om de gevolgen van de klimaatopwarming te beperken, wijken de verschillende beleidsniveaus ook best voor een gecentraliseerde klimaatminister, die over een eigen klimaatbegroting kan beschikken.

Almaci gelooft niet dat de bestuurlijke aanpak van de huidige regeringen voldoende resultaten oplevert. “We hadden de afgelopen legislatuur 10 verschillende ministers van klimaat, en we hebben niet één klimaatdoelstelling behaald”, zei ze op een campagne-evenement rond klimaat in Gent.

De Groen-voorzitter ziet draagvlak voor een bindende klimaatwet. Studiebureau Ivox peilde voor de partij dat 70 procent van de Vlamingen achter die aanpak staat. Een even grote groep vindt dat er meer moet gebeuren om het klimaat te redden en zowat 80 procent van de Vlamingen staat achter een algemene C02-heffing voor vervuilende bedrijven.

“Als ik kijk naar het draagvlak in de samenleving, zie ik hoop. De klimaatbeweging heeft deze verkiezingen nu al gewonnen. Het enige wat ontbreekt is politieke actie”, aldus Almaci.

De klimaatwet moet ook toekomstige regeringen binden en zou geschreven worden door academici. De klimaatminister zou instaan voor de uitvoering en over een afzonderlijke klimaatbegroting beschikken.

Almaci deed haar pleidooi vrijdagavond in Gent op een klimaat-evenement met tientallen jongeren en hun grootouders. Daar beantwoordde het kopstuk samen met lijsttrekkers Stefaan Van Hecke en Björn Rzoska vragen van de aanwezigen. Ze verwees ook naar het internationaal engagement dat ons land is aangegaan.

“Het IPCC zegt dat we nog 12 jaar hebben om in actie te schieten. Als we de klimaatverandering willen stoppen, zullen we het samen moeten doen. Het is nu of nu”, aldus Almaci in de Gentse Eskimo-fabriek.