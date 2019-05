Chef voetbal Ludo Vandewalle over Racing Genk: “Het mooie is dat de positieve manier waarop dit succes werd behaald, de herinneringen zal domineren”

Laszlo Bölöni haat verliezen. En zeker met zware cijfers. Maar de Antwerp-trainer had er toch enigszins vrede mee dat het tegen Genk was. Het was de ploeg die hij het liefst kampioen ziet worden. Omdat de Roemeen, hoewel daar soms aan getwijfeld wordt, een liefhebber is. Verfijnd toen hij als speler van Steaua Boekarest op het middenveld de lijnen uitzette. Maar ook als coach, toen hij Standard in 2009 met superoffensief voetbal naar de lands­titel leidde.