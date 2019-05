‘Eerste flik van Frankrijk’ onder vuur voor ‘aanval op hospitaal’ die er geen was

Lang niet zijn eerste ‘uitschuiver’

Tijdens het protest op 1 mei hadden tientallen betogers zich woensdag met geweld toegang verschaft tot de terreinen van het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs, nadat ze eerst een omheining hadden ingebeukt. Onaanvaardbaar, zo vond de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Op Twitter veroordeelde hij “de aanval op het hospitaal en de agressie tegen het verzorgend personeel, waarbij een agent gewond raakte” en prees het verplegend personeel dat “weerstond aan een bende betogers en vandalen.”

Al gauw bleek dat de minister wat te hard van stapel was gelopen: filmpjes op socialenetwerksites suggereerden dat de betogers naar het ziekenhuis waren gevlucht om aan de charges met traangas van de oproerpolitie te kunnen ontsnappen. Die versie van de feiten werd al snel bevestigd door het ziekenhuispersoneel zelf en toen het parket ook nog eens alle 32 opgepakte actievoerders vrijliet, kon de minister niets anders dan gas terugnemen: “Ik had de term ‘aanval’ niet moeten gebruiken”, zei hij vrijdag in de marge van een bezoek aan de stad Toulon. “Aanval is het woord dat bij me opkwam, ‘gewelddadige indringing’ was meer gepast geweest.” Al wordt zelfs dat ontkend door het aanwezige personeel.

Roep om ontslag

De oppositie was er als de kippen bij om “de eerste flik van Frankrijk” te kapittelen. “Is hier sprake van een officiële overheidsleugen om de actievoerders in diskrediet te brengen?”, vroeg PS-leider Olivier Faure zich retorisch af: “De minister van Binnenlandse Zaken mag niet de eerste verspreider van fake news zijn en zo de spanningen opdrijven. Genoeg is genoeg!” En zo denken ze er ook over bij Les Républicains: “De minister moet ophouden olie op het vuur te gieten.” Gewezen socialistisch presidentskandidaat Benoît Hamon ging nog een stap verder: “Als dit een doelbewuste leugen is, met als enige bedoeling deze sociale beweging in diskrediet te brengen en vuil te maken, dan moet de minister opstappen.” Die roep om Castaners ontslag werd al gauw overgenomen door de gele hesjes die inmiddels bijna letterlijk op voet van oorlog leven met de minister.

Toch is het zo goed als ondenkbaar dat Castaner, een Macron-boy van het eerste uur, zal moeten opstappen. De regering, de meerderheid én de partij sloten vrijdag de rangen rond hun minister en gingen in de tegenaanval. “Zomaar een ziekenhuis binnenvallen, zelfs om er te schuilen, is niet normaal”, of nog: “Zouden we niet beter het ongelooflijke geweld aanklagen dat we elke zaterdag te zien krijgen, in plaats van een polemiek te voeren over iets anekdotisch?” En de president zelf? Die hield zich – wijselijk – buiten het gekissebis, al kan hij de zoveelste polemiek rond zijn ‘poulain’ missen als kiespijn enkele weken voor de Europese verkiezingen, waarin zijn partij de hete adem van die van Marine Le Pen almaar heviger in de nek voelt.