Een hof van olijven

“Wat is de plaats van een kerk, van religie in de hedendaagse samenleving?” Die vraag vormde de inspiratie voor het ontwerp van Arcas Architects uit Knokke-Heist. “Volgens ons moest het een plaats van reflectie worden, een tuin van bezinning. Daarom vervangen we het dak door een tuin vol olijfbomen. Die staan symbool voor menselijke waarden en principes als volharding, moed, eerlijkheid, respect... Ons ontwerp wil dat bezoekers even stilstaan om te overdenken: wat voor een mens ben ik?”(mtm)