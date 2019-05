Zwarter dan zwart

De Brusselse kunstenaar Frederik De Wilde (44) heeft gekozen voor een “zwarter dan zwarte torenspits”. “Als de feniks die herrijst uit de eigen as, moet ook de nieuwe spitstoren iets van de tragedie voorstellen, een deel van het verlies dat we allemaal voelden toen we de Notre-Dame zagen branden”, zo luidt het. Het zwart is daarnaast ook een verwijzing naar de klimaatproblematiek en de reputatie van Parijs als lichtstad. Ook kunstenaar Wim Delvoye is naar eigen zeggen bezig met “enkele ontwerpen”.