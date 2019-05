De Notre-Dame is onder meer bekend om de drie ronde glasramen uit de 13de eeuw, die de bloemen van het paradijs voorstellen. Dat die glasramen de brand hebben overleefd, mag wat extra in de verf worden gezet, vinden ze bij het Braziliaanse architectenbureau AJ6 Studio. Bijgevolg willen de architecten het volledige dak en de torenspits heropbouwen in veelkleurig glas in lood. “Binnenin de kathedraal zou het binnenvallende licht de kleuren vermenigvuldigen.” (mtm)