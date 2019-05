Belgische piloot overleeft vliegtuigcrash in hoge noorden van Canada

Een Belgische piloot van 47 is woensdag met zijn vliegtuigje, een Piper Malibu, neergestort op een bergflank in Labrador, Canada. Hij was samen met een passagier van 73 onderweg naar Groenland. Ze overleefden de impact en de Belg slaagde erin de hulpdiensten te verwittigen met de boordradio. Maar omdat er net op dat moment een sneeuwstorm woedde kon de reddingshelikopter niet tot bij de slachtoffers raken. Teams op sneeuwscooters uit het plaatsje Makkovik raakten na een halve dag wel ter plekke. “Ze moesten met handen en voeten de steile bergflank opklimmen om de ‘crashscene’ te bereiken”, zegt Marc Gough, die de reddingsoperatie coördineerde. “Daarna werden ze op de sneeuwscooter naar het ziekenhuis gebracht, zeventig kilometer verderop. De Belg had zware breuken en hoofdwonden opgelopen maar stelt het al bij al goed. Het Britse slachtoffer, een man van 73, stierf toen hij in het ziekenhuis arriveerde”.(cds)