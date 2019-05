Philippe Clement wil nog steeds niet het woord “kampioen” uitspreken

“Er gebeuren soms rare dingen in voetbal”, liet Genk-trainer Philippe Clement zich niet opjagen. “We moeten blijven focussen. Door de halvering van de punten zijn we er nog niet. Anders waren we er wel al geweest.”

“Vier op negen en dan zijn we zeker”, zei Clement. “En we gaan er alles aan doen om de volgende wedstrijden te winnen. Vanavond was een fantastische avond voor heel de club, de spelersgroep, de staf. Vorige week heb ik tegen de spelers gezegd dat ze in de play-offs naar een extra niveau zijn gegaan. Dat hebben ze vandaag bevestigd. Niet alleen qua resultaat, maar ook de manier waarop.”

Antwerp kwam niet op zijn sterkst voor de dag. “De tegenstander maakte fouten, maar je moet ze ook pushen om in de fouten te dwingen. Van de eerste minuut hebben we druk vooruit gezet, met hoge backs en veel mensen voor doel. Het is leuk om het weekend zo in te zetten. Op die manier heb je alleen meer zin om naar de andere wedstrijden te kijken.”

Heynen

In minuut 90 forceerde Uronen met een knappe infiltratie een penaltyfout. Groot was de verbazing toen Bryan Heynen de bal opeiste en hem vervolgens loepzuiver binnentrapte.

“Een verrassing voor jullie misschien”, knipoogde Heynen. “Maar niet voor mij. Malinovskyi staat in trapvolgorde op 1, ik op 2 en Trossard op 3. Op basis van wat? Dat moet je aan onze assistent-coach Johan Van Rumst vragen.”

Een 4-0 tegen een stug team als Antwerp, het spreekt boekdelen over de sterkte van dit Genk. De titel wenkt. “Natuurlijk willen wij die titel. Maar laat ons nu maar afwachten wat Brugge zondag doet. Het belangrijkste is dat de druk weer bij hen ligt. Bij ons is er van titelstress hoe dan ook geen sprake, omdat wij daar eigenlijk niet mee bezig zijn.”

Bij Antwerp ging Faris Haroun mee ten onder tegen zijn ex-ploeg. “We deden het goed in de eerste helft. Genk is heel efficiënt maar grote kansen hebben ze in de eerste helft niet gehad. Ze scoorden met een penalty. Wij hadden wel een grote kans, via Mbokani maar scoorden niet. Als dat wel gebeurt, krijg je een andere wedstrijd. We moeten nu verder, wedstrijd per wedstrijd. We moeten nu punten rapen tegen Anderlecht en Gent om zo hoog mogelijk te eindigen.”