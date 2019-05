Getouwtrek om Europese plaatsen gaat verder: Kortrijk en STVV willen dat extra ticket naar verliezer van barrages gaat

De Raad van Bestuur van de Pro League staat maandag in het teken van de gevolgen van de bekerwinst van KV Mechelen. Als dat veroordeeld wordt voor matchfixing, komt er een extra Europees ticket vrij. STVV en KV Kortrijk, twee clubs die in de running zijn voor de Europese barragematch, pikken het niet dat het ticket wordt opgeëist door de vijfde uit Play-off 1.

Ook het bondsvoorstel om de winnaar van Play-off 2 tegen de vierde van Play-off 1 te laten spelen in afwachting van een uitspraak – overigens in strijd met het bondsreglement – veegt Kortrijk van tafel. “Dat heb ik al laten weten aan de bevoegde instanties”, aldus KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns. “Wat zegt het reglement? Ik citeer: De club die het laatste ticket kan toegewezen krijgen, dient hierom testwedstrijden te spelen tegen de winnaar van de Play-off 2. Het kan dan toch niet dat zo’n Europees ticket cadeau wordt gedaan aan de nummer vijf?”

Allijns trekt nog een parallel. “In de testwedstrijden voor promotie naar 1A is het toch ook de verliezer die promoveert als de winnaar niet kan? Concreet: als KV Mechelen niet mag promoveren, is het Beerschot dat in 1A zal spelen. Wel, als de winnaar van Play-off 2 de finale op 26 mei verliest, maar KV Mechelen Europa niet in mag, is het alsnog de ploeg uit Play-off 2 die als verliezer van die finale Europa ingaat. Ik heb hierover contact gehad met STVV en Charleroi.”

STVV-voorzitter David Meekers vindt ook dat de kalender gerespecteerd moet worden én dat het vacante Europese ticket moet gaan naar de verliezer van de barragematch tussen de winnaar van Play-off 2 en de nummer 4 uit Play-off 1.

Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi, was niet bereikbaar voor commentaar.