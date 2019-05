Reconstructie: hoe de makelaarskosten van Anderlecht de voorbije jaren helemaal door het dak gingen

Anderlecht betaalde de voorbije vier jaar maar liefst 40 miljoen aan makelaars, zo bleek uit cijfers van de Belgische voetbalbond die deze krant gisteren publiceerde. Voorzitter Marc Coucke schuift een groot deel daarvan af op het vorige bestuur, want Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck betaalden monstercommissies. Maar hoe kon het zover komen? En was er geen andere oplossing mogelijk? Een reconstructie.

“Als Charly Junior later pakweg 20 matchen in de A-ploeg van Chelsea speelt, krijgt Anderlecht nog een mooie bonus.”

We zijn in de bureaus van Anderlecht in 2012. Makelaar Christophe Henrotay heeft net ...