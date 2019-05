Operatie en einde seizoen dreigt voor Vanheusden

Brute pech voor Zinho Vanheusden (19). Op de woensdagtraining maakte hij een verkeerde beweging en liep zo een blessure op. Een MRI-scan bracht duidelijkheid: een stukje bot zweeft los in zijn linkerknie. Play-off 1 zit er voor de Inter-huurling zo goed als zeker op. Maandag trekt hij voor verder onderzoek naar een specialist en weet hij definitief of het stukje bot verwijderd moet worden.

Over het algemeen staat op de blessure een hersteltijd van vier weken. Vanheusdens prioriteit is om komend seizoen topfit te kunnen beginnen, waardoor een operatie zich aandient. Doet hij dat niet, dan kan het botje in de toekomst voor irritatie blijven zorgen. Het EK U21 van komende zomer komt daardoor mogelijk in het gedrang.

Daarbij stoppen de blessureproblemen niet. Collins Fai liep een verrekking op in de dij. Moussa Djenepo is dan weer onzeker met een rugblessure.