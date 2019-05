Belgische piloot overleeft miraculeus vliegtuigcrash in Canada, passagier sterft

Een Belgische piloot is in Canada zwaargewond geraakt bij een vliegtuigongeval. De Britse passagier van het sporttoestel overleefde de crash niet. Dat hebben Canadese media bericht.

De 47-jarige piloot en zijn Britse passagier waren woensdagochtend in een eenmotorig toestel vanop Goose Bay vertrokken naar Groenland. Aan de oostkust van Canada, ter hoogte van Labrador-schiereiland, stortte het toestel neer in bergachtig gebied nabij Makkovik.

De Belgische piloot raakte zwaargewond maar kon de hulpdiensten verwittigen. Met zijn communicatieapparatuur bleef hij wel contact houden. Een zoek- en reddingsteam van negen mensen slaagde er na een tocht van 70 kilometer met sneeuwscooters in woensdagavond hen te bereiken. De laatste 500 meter bergop moesten ze te voet overbruggen.

Door de weersomstandigheden kon donderdagochtend pas een helikopter ter plaatse komen. De 73-jarige Britse passagier was bewusteloos. Volgens een woordvoerder van de Canadese strijdkrachten is hij aan de gevolgen van de crash overleden. De Belg, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, is zwaargewond en wordt in het ziekenhuis in Happy Valley-Goose Bay verzorgd. “De piloot is redelijk verbaasd dat hij alles heeft overleefd. Hij kon niet stoppen met ons te bedanken”, zegt Barry Andersen, de burgemeester van Makkovik en coördinator van de zoekactie.