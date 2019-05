Sociaal overleg bij Skeyes afgesprongen: “Onderhandelen heeft geen zin meer”

De sociale bemiddeling bij luchtverkeersleider skeyes is op een sisser afgelopen. Verder bemiddelen heeft geen zin meer, meldt de directie van skeyes vrijdagavond in een persbericht. Ze hekelt de houding van het ACV. ACV-Transcom bevestigt intussen het afspringen van de bemiddeling.

Bij skeyes heerst er al verschillende weken sociale onrust uit protest tegen de werkdruk en arbeidsorganisatie. Doordat er te weinig luchtverkeersleiders beschikbaar waren, moest het vliegverkeer van en naar ons land al verschillende malen voor enkele uren stilgelegd worden. De directie van skeyes bereikte in maart een sociaal akkoord met de socialistische vakbond, maar dat was niet genoeg om de lont uit het kruitvat halen. Eind maart werden daarop twee sociaal bemiddelaars aangesteld.

De voornaamste vraag die van werknemerszijde overbleef voor de bemiddeling was die over arbeidsduurvermindering, zegt de directie. Ze deed naar eigen zeggen op dat vlak verschillende verregaande voorstellen, waaronder “een werkduurvermindering van 35 naar 32 uren per week voor CANAC en de toren op Brussel-Nationaal en naar 30 uur voor de luchthaven van Luik, met flankerende maatregelen en premies”. Die voorstellen zouden volgens de directie alles samen 7,5 miljoen euro kosten of 25.000 euro per jaar per betrokken luchtverkeersleider.

Skeyes stelde naar eigen zeggen echter vast dat niet iedereen bereid was tot compromis. De tegenvoorstellen van ACV “bevatten namelijk veel minder dan 32 werkuren per week, gekoppeld aan hoger loon en hogere premies en bijkomende restricties voor het vliegverkeer (...). Werkafspraken zouden in dat voorstel enkel gebaseerd zijn op goodwill, vrijwilligheid en financiële stimuli. De laatste maanden hebben duidelijk aangetoond dat hierdoor de dienstverlening niet kon verzekerd worden zoals het hoorde”, aldus de directie. “Door de houding van het ACV had verder bemiddelen geen zin meer”, concludeert ze.

ACV: “We gaan ook niet zomaar iets goedkeuren”

Vakbondsman Kurt Callaerts van ACV-Transcom bevestigt aan Belga dat de bemiddeling is stopgezet. “We wilden rond een aantal punten een bredere consultatie en draagvlak bij onze achterban, maar als ons die tijd niet wordt gegund, gaan we ook niet zomaar iets goedkeuren”, zegt hij. Volgens Callaerts wordt er zaterdag een uitnodiging verstuurd aan het syndicaal comité dat zo snel mogelijk samen zal komen om te bespreken hoe het nu verder moet.

Skeyes liet weten dat het in elk geval bereid is om verder in dialoog te treden. “Intussen worden de nodige maatregelen genomen om de akkoorden te laten respecteren en de dienstverlening aan de luchtvaartsector te verzekeren”, klinkt het in het persbericht.