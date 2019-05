Passagiersvliegtuig glijdt van landingsbaan de rivier in

In Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, is een passagiersvliegtuig op de militaire luchthaven van de landingsbaan afgegleden en in een aangrenzende rivier terechtgekomen. Alle inzittenden hebben het incident overleefd. Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

Aan boord van de Boeing 737 zaten volgens Amerikaanse media ongeveer 140 mensen, allen personeel van de militaire basis in Guantanamo Bay in Cuba en hun familieleden. Het toestel kwam van de Amerikaanse marinebasis en had als bestemming Jacksonville in Florida. Vrijdagavond plaatselijke tijd landde het toestel, maar het kwam daarbij door een nog onduidelijke oorzaak in de St. Johns-rivier terecht.

Het vliegtuig ligt in ondiep water. Alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er werden 21 mensen naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand liep ernstige verwondingen op.