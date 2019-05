Heilig water uit vijf rivieren en vier meren, een witte paraplu en een gouden kroon: Thailand kroont dit weekend nieuwe koning

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar dit weekend wordt in Thailand koning Maha Vajiralongkorn officieel gekroond. De 66-jarige Vajiralongkorn werd koning toen zijn vader, koning Bhumibol Adulyadej, in oktober 2016 na een regeerperiode van zeventig jaar, overleed. De kroning komt er na bijna twee jaar rouwen om de dood van Bhumibol, die gezien werd als vaderfiguur en morele autoriteit.

De plechtigheden naar aanleiding van de heuglijke gebeurtenis zullen enkele dagen in beslag nemen, van 4 tot 6 mei. Het belangrijkste onderdeel van de kroning is het badritueel. Vajiralongkorn zal een zuiverend bad nemen, waarbij heilig water uit vijf rivieren en vier meren over zijn hoofd wordt gegoten terwijl een fanfare van trommels, trompetten en op de achtergrond traditionele Thaise muziek weerklinkt.

Vervolgens neemt Vajiralongkorn, of Rama X, plaats op een achthoekige troon en krijgt hij onder andere een witte paraplu met negen baleinen, als symbool van de koninklijke macht. Nadien zal de vorst zichzelf kronen met een 7,3 kilogram wegende en twee eeuwen oude kroon, gemaakt van goud en bezet met diamanten.

De nieuwe Thaise koning vertoont zich zelden in het openbaar. Foto: AFP

De daaropvolgende dagen zal de koning het volk twee keer groeten: eerst tijdens een parade, gezeten op een draagstoel, en daarna vanop het balkon van het Grand Palace, de oude residentie van de Thaise koningen. De opwinding onder de bevolking is groot en verwacht wordt dat zowat 200.000 inwoners van over het hele land naar Bangkok zullen afzakken om er een glimp te proberen opvangen van de gekroonde koning.

Het gaat om de eerste kroning in bijna 70 jaar en dat mag wat kosten, zo’n 31,2 miljoen dollar om precies te zijn. Er zijn geen buitenlandse royals uitgenodigd, maar de koning verleent op de laatste dag van de ceremonie wel een audiëntie aan buitenlandse diplomaten.

Foto: AFP

In tegenstelling tot zijn vader, die regelmatig afreisde naar de verschillende provincies van het land, verschijnt Maha Vajiralongkorn uiterst zelden in het openbaar. Een groot deel van zijn tijd brengt hij door in Duitsland, waar hij verschillende residenties bezit. Zo cultiveert Vajiralongkorn nog het mysterie dat hem omringt. Het belet hem allemaal niet om zich grondig te verdiepen in zaken die de monarchie aanbelangen en hij voerde sinds 2016 al heel wat hervormingen door. Volgens waarnemers is hij ook op een veel directere manier dan zijn vader betrokken bij de politiek, getuige daarvan zijn veto naar aanleiding van de kandidatuur van zijn zus voor de functie van premier.

Aan de vooravond van zijn kroning verraste Vajiralongkorn zopas nog door plots zijn nieuwe vrouw Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya, een voormalige stewardess, officieel te benoemen als koningin. Tot dan was zelfs niet geweten dat beiden getrouwd waren. Het was overigens de vierde keer dat Vajiralongkorn in het huwelijksbootje stapte. De koning heeft al vijf zonen en twee dochters uit zijn eerdere huwelijken.