NMBS moet vrouw blijven betalen na diefstal van twee cadeaubonnen: “Ontslag is buiten proportie”

De NMBS moet een werkneemster blijven betalen, hoewel ze ontslagen was wegens diefstal op het werk. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. De vrouw, die er al twaalf jaar werkte, ging aan de haal met twee cadeaubonnen van 50 euro van een collega. Toen ze die gebruikte in een Dreamland-filiaal in Brugge, werd ze gefilmd door de bewakingscamera’s.