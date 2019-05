Opnieuw “wereldwijde klimaatstaking” op 24 mei, Anuna roept vakbonden op om deel te nemen

Op vrijdag 24 mei - twee dagen voor de verkiezingen - komt er een tweede editie van de ‘global strike for future’. Over heel de wereld zullen jongeren op straat komen om samen hun stem te laten horen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid. Dat kondigt Youth for Climate vrijdagavond aan. De organisatie lanceert meteen een oproep naar de vakbonden om mee te doen.

Op 15 maart was er een eerste ‘global strike for future’. Zowat 30.000 manifestanten trokken toen door de straten van Brussel. Er vonden die dag in meer dan 120 landen klimaatbetogingen- en marsen plaats.

“In België willen we de focus nog meer leggen op een sociale transitie. Om deze boodschap te versterken en te verspreiden nodigen we net zoals in maart ook de vakbonden uit om mee te doen met ons. Zodat de slaagkansen van deze mars even hoog liggen als toen en er duidelijk wordt gemaakt dat iedereen moet mee zijn. De vakbonden spelen hier een prominente rol in”, aldus woordvoerster Anuna De Wever in een persbericht.