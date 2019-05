Nieuw stadion Antwerp krijgt toch terug vorm: versnelde aanpak tribune 4, sfeertribune 2 blijft nog zeker één seizoen

De bouw van de nieuwe Bosuil heeft veel weg van de processie van Echternach, maar nu komt er toch eindelijk schot in de zaak. Nog voor de zomer wordt gestart met het ombouwen van de oude tribune 4 tot een volwaardig jeugdcomplex mét zittribunes. Tribunes 2 en 3 worden pas in een latere fase, tegen het seizoen 2020-2021, aangepakt. Mocht Antwerp dus Europees voetbal spelen, is het nu helemaal zeker: dat zal volgend jaar niet op de Bosuil maar op de Heizel moeten gebeuren.