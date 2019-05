Overbodige Vranjes is dure vogel voor Anderlecht, met loon van 1,3 miljoen euro

Als AEK Athene straks Ognjen Vranjes (29) huurt, mag Anderlecht zich gelukkig prijzen. De Bosnische verdediger zit al maanden in de B-kern wegens wangedrag, maar verdient wel 1,3 miljoen euro per jaar en ligt nog vast bij RSCA tot 2022.

De speler zelf is ervan overtuigd dat de uitleenbeurt aan zijn Griekse ex-club wel in orde komt, maar er is nog niets getekend. De sportief directeur van AEK was in Brussel, maar vooral de overname van het loon is niet evident. De speler zal een inspanning moeten leveren. AEK bevroor de onderhandelingen tot na de Griekse bekerfinale. Sowieso zal Vranjes zondag niet meedoen tegen Standard. Andy Najar, die uitviel tegen Club Brugge, wordt wel opgelapt en alleen Dimata en Bakkali zijn zeker out. Om meer kansen te creëren na de 1 op 18, denkt Karim Belhocine er wel aan om zijn aanvalslinie te veranderen. Santini opnieuw in de spits posteren is een optie.