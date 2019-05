Vader vindt lichaam van vermiste zoon (16): “De radeloze man was 9 dagen niet gestopt met zoeken”

Kortenberg - De vader van de 16-jarige jongen Grigor S., die op 24 april verdween, heeft zijn zoon vrijdagochtend dood aangetroffen in het Abdijpark in Kortenberg.

“De radeloze man was negen dagen niet gestopt met zoeken”, zegt korpschef van de politiezone Herko Walter Endels. “We hadden dit graag anders zien eindigen.” Volgens het parket van Leuven toont het onderzoek van de wetsdokter geen aanwijzingen van een gewelddadig overlijden of crimineel opzet, en is zelfdoding een zeer waarschijnlijke piste.

Het nieuws gaat als een schokgolf door de gemeente. Ook op het Heilig Hartinstituut Heverlee, waar de jongen naar school ging, heerst er verdriet. “Grigor was uitermate verstandig. Iemand met veel talent, die ook op sociaal vlak veel goede contacten had”, zegt directeur Walter D'Hoore. “We proberen onze leerlingen, onder wie zijn zus, en ons personeel zo goed mogelijk op te vangen.”

“Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Er is de voorbije dagen met man en macht naar de vermiste jongen gezocht.”

Uit respect voor de betrokkenen wordt de Kringlooptuindag, die normaal gezien morgen, zondag zou plaatsvinden in het Park van de Oude Abdij, afgelast.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.