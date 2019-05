Zeker acht doden in India na doortocht van cycloon Fani

De doortocht van cycloon Fani in India heeft aan zeker acht mensen het leven gekost, zo melden lokale media. De tropische wervelstorm, die met windsnelheden tot 205 kilometer aan land kwam in het oosten van India, trekt intussen in fel afgezwakte vorm voort richting Bangladesh.

Fani kwam vrijdagochtend lokale tijd aan land nabij de Indiase stad Puri, als sterkste cycloon in ongeveer 20 jaar. Meer dan een miljoen mensen werden geëvacueerd in de kustgebieden van de oostelijke staat Odisha. Er is vooral materiële schade: ingestorte huizen en geknakte elektriciteitspalen...

Fani haalt intussen nog maar windsnelheden van zowat 100 kilometer per uur. Verwacht wordt dat de storm nog verder zal zijn afgezwakt wanneer de kern ervan Bangladesh bereikt.

Wervelstormen komen vaker voor in de Golf van Bengalen, vooral van april tot november. Fani is de sterkste cycloon in het gebied sinds 1999, toen meer dan 10.000 mensen om het leven kwamen in Odisha. De wind haalde toen snelheden tot 260 kilometer per uur. Sindsdien zijn de veiligheidsmaatregelen in de staat fel verbeterd.