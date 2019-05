Waalse welkomstborden wekelijks gevandaliseerd in Duitstalige Gemeenschap

Het Waals Gewest heeft beslist om de meertalige welkomstborden op de snelwegen in de Duitstalige Gemeenschap weg te halen. Dat schrijven de kranten van Sudpresse. De borden worden te vaak gevandaliseerd.

De borden in de Duitstalige Gemeenschap waarmee automobilisten worden verwelkomd in Wallonië worden systematisch beklad met graffiti, aldus Waals minister van Openbare Werken Carlo Di Antonio in het Waals parlement. Wekelijks was men een hele dag kwijt met het schoonmaken van de welkomstborden.

Op de borden was al van bij de plaatsing in 2014 heel wat kritiek. Waals parlementslid Edmund Stoffels noemde het toen een provocatie vanuit Waalse hoek, omdat de borden zouden laten verstaan dat het Waals Gewest bevoegd is voor toerisme in de Oostkantons, wat niet het geval is.