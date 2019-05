Eén op twee Belgen bereid om vluchtelingen terug te sturen naar dictatuur

De helft van de Belgen is er voorstander van om illegale vluchtelingen terug te sturen naar hun land van herkomst, zelfs als dat een dictatuur betreft. Dat blijkt uit een enquête waarover Le Soir zaterdag bericht.

Volgens de enquête (uitgevoerd door de stichting ‘Ceci n’est pas une crise’ bij 801 Belgen), vindt een meerderheid (56%) dat ons land “veel te veel” asielzoekers verwelkomt, 60 procent heeft het zelfs over “een invasie”. Opvallend: slechts 13 procent van alle ondervraagden kon een realistisch cijfer plakken op de vraag hoeveel vluchtelingen er zijn (0,1 tot 1 procent van de Europese bevolking).

Slechts een klein derde van de ondervraagden is bovendien van mening dat vluchtelingen geen misbruik maken van het systeem. De helft (49%) wil dan ook dat het verboden wordt om illegale vluchtelingen onderdak te verlenen, iets meer dan de helft van de respondenten is ook tegen gezinshereniging. Er bestond ook enige selectieve sympathie voor verschillende groepen vluchtelingen: voor christenen uit het Midden-Oosten of vluchtelingen uit Syrië of Irak bestond het meeste begrip, voor mensen uit Noord-Afrika het minst.

Naar dictatuur

De opvallendste respons kwam er op de stelling ‘Ik ben er voorstander van om vluchtelingen die illegaal op ons grondgebied zijn aangekomen terug te sturen, zelfs als dat naar dictatoriale landen zoals Soedan is’. Bijna één op de twee respondenten was het eens met die stelling, slechts 37 procent was niet akkoord.

Over de vraag of kinderen opgesloten mogen worden, bestond meer discussie: 43 procent is voor, 42 procent is tegen. En slechts 20 procent van de respondenten vindt het aanvaardbaar om medische noodhulp aan vluchtelingen te weigeren.