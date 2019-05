“Villa-eigenaars willen geen zonnepanelen: te lelijk”

De provincie Antwerpen bengelt onderaan wat het aantal zonnepanelen per inwoner betreft. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse overheid. Vooral de stad Antwerpen, met zijn vele appartementsgebouwen en huurwoningen, is verantwoordelijk voor de lage cijfers. Maar volgens onderzoeker Alex Polfliet is dat niet de enige reden. “Villabewoners in rijke gemeenten zoals Brasschaat en Schilde installeren geen zonnepanelen omdat ze visueel minder aantrekkelijk zijn. En de financiële winst hebben ze niet nodig.”