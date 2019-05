Dit zijn de nieuwe voetbalschoenen van Messi

De Spaanse landstitel heeft hij al op zak. Nu nog de Spaanse beker en de Champions League. Lionel Messi is met FC Barcelona nog volop in de running voor de fameuze ‘treble’ en de Argentijn zal de strijd voor de laatste twee bekers aangaan met nieuw schoeisel. In de laatste (en misschien wel belangrijkste) matchen van het jaar zal hij aantreden met de Nemeziz 19, “de toekomst van de behendigheid”, aldus fabrikant Adidas.