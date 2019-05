Hoe de sadistische ‘vrienden’ van Valentin de onschuld zelve speelden na zijn gruwelijke dood

Polsen naar de stand van het onderzoek, valse pistes lanceren, vragen hoe het met zijn moeder gaat: de moordenaars van Valentin Vermeersch schaamden zich nergens voor in de dagen nadat ze de Waalse jongen gruwelijk gefolterd en gedood hadden.

In de nacht van 26 op 27 maart 2017 onderwierpen vijf “vrienden” Valentin Vermeersch, een 18-jarige jongen met een mentale handicap uit Hoei, aan een onvoorstelbare horror. Op een oever van de Maas in buurgemeente Wanze werd de jongeman urenlang gefolterd, verdronken en vervolgens in de rivier gegooid. Zijn lichaam werd meer dan twee weken later pas gevonden, met de handen op de rug gebonden.

In de dagen na de moord gaven de daders bovendien blijk van ijskoud gedrag: zo polste Dorian Daniels (22) bij de moeder van de jongen naar de stand van het onderzoek. En Alexandre Hart (21) verstuurde berichtjes met de GSM van Valentin, in een poging het onderzoek te saboteren. “Ik heb gehoord dat je nog altijd niet thuis bent, de politie heeft me gebeld. Het is niet grappig, ga naar huis. Je maakt ons bang, waar ben je?”, stond er te lezen. Toen Hart door de politie ondervraagd werd, liet hij bovendien rustig weten “zelf naar Valentin op zoek te zijn”.

Foto: Sudpresse

Het proces over de moord start maandag. Naast Hart en Daniels staan ook Belinda Donnay (22), Loïck Masson (23) en Killian W. (18, die minderjarig was op het moment van de feiten) terecht. Ze worden beschuldigd van moord, marteling, vernederende behandeling, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en gevangenhouding. Het proces zal vijf weken duren, 177 getuigen worden gehoord.

Een zesde beklaagde werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor het niet-verstrekken van hulp aan een persoon in gevaar.

