Oud-groothertog Jean met veel égards begraven in Luxemburg

De Luxemburgers nemen zaterdag afscheid van oud-groothertog Jean, die op 23 april overleed op 98-jarige leeftijd. De staatsbegrafenis vindt plaats in de kathedraal Notre-Dame in Luxemburg-Stad.

De Belgische koninklijke familie is ruim vertegenwoordigd op de begrafenis: koning Filip en koningin Mathilde, kroonprinses Elisabeth, koning Albert en koninging Paola, prinses Astrid en prins Lorenz, prins Laurent en prinses Léa wonen de begrafenisplechtigheid bij. Groothertog Jean was dan ook getrouwd met Joséphine-Charlotte, de zus van koning Boudewijn en koning Albert II. Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Joséphine-Charlotte overleed in 2005.

Onder andere koningin Mathilde, koning Filip en prinses Elisabeth vertegenwoordigen ons land bij de begrafenis in Luxemburg-Stad. Foto: Photo News

Jean werd geboren op 5 januari 1921, als oudste zoon van groothertogin Charlotte en prins Félix van Bourbon-Parma. Op 12 november 1964 volgde hij officieel zijn moeder op als groothertog van Luxemburg. Jean deed op 7 oktober 2000 troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Henri. Er is momenteel een rouwperiode van twaalf dagen in Luxemburg. Het enige Groothertogdom ter wereld telt ongeveer 600.000 inwoners.

LEES OOK. Groothertog Jean, de oorlogsheld die zijn eigen land bevrijdde en er een belastingparadijs van maakt (+)

🇱🇺 Uitvaart van groothertog Jean (98) van #Luxemburg in de kathedraal Notre-Dame. Vooraan staat een groot portret van het gewezen staatshoofd. Ook veel witte bloemen. Bodyguards staan zij-aan-zij halverwege. Lege stoelen tussen hen en altaar bedoeld voor o.a. naaste familie. pic.twitter.com/xbh0yqNUWd — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 4 mei 2019