Recordinternational Aline Zeler (PSV) zwaait af met winst tegen PEC Zwolle

Recordinternational Aline Zeler heeft een punt achter haar loopbaan gezet. De bijna 36-jarige Belgisch-Luxemburgse, dit seizoen actief bij PSV Eindhoven, speelde vrijdagavond haar laatste wedstrijd. PSV won Zelers afscheidsmatch bij PEC Zwolle met 2-3. De Eindhovense vrouwen moeten in Nederland wel de titel aan Twente laten.

“Goodbye to the beautiful game!”, schreef Zeler na het duel op Twitter. “Na 30 jaar voetbal en 15 jaar op hoogste niveau is mijn afscheid gekomen. Ik ben heel blij om mijn carrière met een buitenlandse ervaring bij PSV af te sluiten. Fier op dit team en de captainband. Ik heb alle jaren genoten, veel geleerd.”

Zeler, die eerder al liet verstaan na dit seizoen het beloftenteam van PSV te gaan coachen, is met 109 caps Belgisch recordinternational. De barragewedstrijd Zwitserland-België (1-1) van begin oktober vorig jaar was haar laatste interland. Ze debuteerde in maart 2005 bij het nationaal vrouwenelftal.

In clubverband speelde de Belgisch-Luxemburgse voor achtereenvolgens Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Vorige zomer trok Zeler naar Nederland en vervoegde ze PSV.