Het Geelse transportbedrijf BE-Trans rijdt als eerste in ons land met een langere en zwaardere vrachtwagen (LZV) met containers buiten de haven van Antwerpen. Maar de supertruck is wel aan een boel regeltjes gebonden.

In Nederland rijden er al ruim tweeduizend LZV’s rond, in ons land komen nog maar pas de eerste superlange exemplaren op de baan. “Tot nu toe rijden ze alleen maar in de haven van Antwerpen, maar wij ...