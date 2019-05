“Hij vroeg ‘Wie is je papa?’ en had een mondkapje aan”: dit is de nieuwe verdachte van politie in zaak rond Maddie McCann

De Portugese politie heeft een mogelijke dader in het vizier in de verdwijningszaak van Maddie McCann. Een bizar figuur, zo weten Britse media. “Het gaat om een seksmaniak met een mondkapje”, schrijft de Britse krant The Sun.

LEES OOK. Verkocht als slavin of al jaren overleden? De meest bizarre theorieën rond de mysterieuze verdwijning van Maddie McCann

Maddie tijdens de vakantie. Foto: AFP

3 mei 2007. De Britse Madeleine McCann verdwijnt plots uit een vakantiehuisje in Portugal, terwijl haar ouders Kate en Gerry McCann met enkele vrienden in de tapasbar van de ‘Ocean Club’ in Praia da Luz aan het eten zijn. Meteen alle hens aan dek, maar ondanks de internationale aandacht en een peperduur onderzoek blijft het driejarig meisje spoorloos. Maddie McCann gaat de geschiedenis in als het slachtoffer van de meest mysterieuze verdwijningszaak ooit.

Seksmaniak

Maar nu denken de Portugese speurders het antwoord gevonden. In die periode zou één man bijna dertig huizen zijn binnengedrongen in de streek van Praia da Luz. Met een angstaanjagende vermomming viel hij voornamelijk Britse gezinnen lastig.

Hij zou zich met een mondkapje voor zijn gezicht boven de bedden van kinderen hebben gebogen en zelfs meer. Een zevenjarig kind zou getuigd hebben hoe de man plots naast haar lag in bed. “Hij boog zich over me heen en vroeg of hij mijn papa was. Ja, antwoordde hij zelf”, zei ze. In de Netflix-serie ‘The Disappearance of Madeleine McCann’ opperden onderzoekers het ook al, maar nu volgt ook de politie de piste dat één van die inbraken bij Maddie uit de hand zou zijn gelopen.

Opgezet spel

De familie van Maddie McCann wil niet reageren op de nieuwste ontwikkeling, maar krijgt wel heel wat kritiek over zich heen. Zelfs een vriend van de familie stelt zich er vragen bij: “Vreemd dat het nieuws rond een eventuele doorbraak er net komt op het moment dat Maddie exact twaalf jaar vermist is. Is dat niet in scène gezet om nieuwe fondsen te kunnen werven?”

Ook de Britse onderzoekers willen niet te hard van stapel lopen. “Er zijn nog zeker twaalf verdachten in het vizier. Ja, de gemaskerde indringer is er één van. De meisjes die slachtoffer werden, hadden het telkens over een mondkapje. En hij rook blijkbaar nogal vreemd. Maar of deze man ook Maddie lastigviel, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen”, aldus speurder Anthony Summers.

Nochtans wil Scotland Yard de zoektocht niet opgeven. De politie smeekt opnieuw voor financiering van hun onderzoek naar de verdwijning. De laatste jaren komt daar zware kritiek op vanuit belastingbetalers, die vinden dat de familie McCann een bevoorrechte behandeling krijgt. Er zouden al miljoenen besteed zijn aan de zogenaamde ‘Operation Grange’.