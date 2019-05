Wordt Cristiano Ronaldo binnenkort voetbaltrainer? “Ik sluit het niet uit”

Cristiano Ronaldo bezorgde Italiaans landskampioen Juventus gisterenavond in extremis nog een punt in de stadsderby tegen Torino. De Portugese ster blijft ook op z’n 34ste scoren, maar hij spreekt ook al over een mogelijke trainerscarrière.

Voor alle duidelijkheid: Cristiano Ronaldo denkt nog niet aan stoppen. Met 28 goals en 13 assists toont de 34-jarige Portugese superster in zijn eerste seizoen bij Juventus dat de jaren helemaal ook allesbehalve vat krijgen op zijn voetballend vermogen. “Ik hoor wel eens dat ik over mijn hoogtepunt ben en beter zou stoppen. Maar het beest leeft nog altijd”, vertelde hij in de Spaanse krant El Pais.

? | Wie anders dan @Cristiano om de bordjes weer gelijk te hangen? ??



1??-1?? #DerbyDellaMole ???? pic.twitter.com/mudaZCoCef — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 3 mei 2019

Hoewel het pensioen nog niet in zicht is, sprak hij toch al over een mogelijk vervolg op zijn spelerscarrière. “Ik sluit de mogelijkheid op een trainerscarrière niet uit.”

Ervaring met topvoetbal heeft Ronaldo in overvloed. Hij speelt al liefst 16 seizoenen op het allerhoogte niveau waarin hij onder meer vijf keer de Champions League, zes landstitels en het Europees kampioenschap won. Gedurende die periode werkte hij ook telkens samen met toptrainers als José Mourinho, Sir Alex Fergueson, Rafael Benitez, Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane.