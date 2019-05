De ramp die elke Italiaanse voetbalfan nog steeds koude rillingen geeft 70 jaar na datum: “Het team van Torino is niet meer… Het is ontploft”

Vrijdagavond speelden Juventus en Torino de Derby della Mole, de strijd om Turijn dus. De partij was met opzet een dag vervroegd want op 4 mei spelen de Turijnse teams nooit. Op die fatale dag in 1949 lieten 31 mensen, waarvan 18 Torino-spelers, het leven bij een vliegramp. De term ‘Superga’ geeft elke Italiaanse voetbalfan nog steeds koude rillingen.