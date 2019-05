Bekende bedrijfsleider uit Ingelmunster komt om het leven tijdens duikvakantie in Engeland

Ingelmunster - Carol Vannieuwenhuyze, gekend van het bedrijf Tenten Vannieuwenhuyze uit Ingelmunster, is vrijdag om het leven gekomen tijdens een duikvakantie in Engeland. “Voor ons is het heel onduidelijk wat er is gebeurd”, aldus zijn familie.

Carol Vannieuwenhuyze (58) was de voorbije week op duikvakantie met een twaalftal duikvrienden. Vrijdag liep het tijdens een van de vele duikmomenten verkeerd. Tijdens het duiken voelde de ervaren duiker zich plots niet goed. Zijn vrienden merkten onmiddellijk dat er iets niet in orde was. De duiker werd ter plaatse nog gereanimeerd en een helikopter kwam ter plaatse om hem nog naar het ziekenhuis over te brengen. Alle hulp kwam echter te laat. “Wat er precies gebeurd is, is voor ons heel onduidelijk. Dit is onwezenlijk”, aldus zijn zoon Mathieu.

Ervaren en gezonde duiker

De familie werd vrijdagavond nog op de hoogte gebracht van het overlijden. “We weten inmiddels dat het niet om een duikincident gaat. Vader was wel aan het duiken, maar daarbij leek alles goed te gaan. Hij was een erg ervaren duiker en was zelf instructeur. Hij was fysiek perfect in orde. Onlangs liet hij zich nog testen”, aldus zijn zoon. De familie zou normaal gezien afgelopen weekend hun vader terugzien. Die was vorig weekend naar de omgeving van Plymouth vertrokken. “Vrijdag zouden ze voor het laatst tijdens die reis duiken. Op zaterdag zou de groep terugkeren.”

Wanneer het lichaam van de Ingelmunstenaar wordt overgebracht is onduidelijk. In Engeland is er momenteel een verlengd weekend.

Bekende bedrijfsleider

Carol Vannieuwenhuyze was een bekende bedrijfsleider in Ingelmunster. In 1980 startte hij met zijn firma in de Groenstraat. Na een korte periode in de Bruggestraat verhuisde de firma in 1991 naar het industrieterrein in de Deefakkerstraat. Een vijftal geleden nam zoon Mathieu de zaak van zijn vader, die meer dan vijfendertig jaar het bedrijf leidde, over.