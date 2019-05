Ronaldo slaat Braziliaanse journalist met verstomming: “Luc Nilis is beste ploegmaat ooit”

Hij speelde met Romario, David Beckham en Zinédine Zidane. Maar toen Ronaldo, de Braziliaan, de vraag kreeg wie de beste ploegmaat ooit is geweest antwoordde hij zonder na te denken: “Luc Nilis”. Een straffe uitspraak waar de Braziliaanse journalist bijna van zijn stoel viel van de verrassing.

“Wie was jouw beste ploegmaat?” Ronaldo moest geen seconde nadenken over het antwoord. “Luc Nilis”, luidde het. Zo onverwacht dat de Braziliaanse journalist een tweede keer moest vragen naar de naam van de Belgische aanvaller, die samen met Ronaldo eind jaren negentig furore maakte bij het Nederlandse PSV. “Hij is van België en we speelden 2,5 jaar samen in Nederland.”

Hoewel de journalist dacht dat Ronaldo hem in de maling nam, is het niet de eerste keer dat Ronaldo dergelijke uitspraak doet. Ook eerder prees de voormalige topspits onze landgenoot in de pers. “Hij gaf me altijd prachtige assists. Echt iedere match. Maar individueel is hij nu ook weer niet beter dan Zidane. Hij was gewoon mijn partner in crime. Zelfs als hij alleen voor de doelman stond, was hij niet egoïstisch en gaf hij de bal nog aan mij zodat ik kon scoren. Hij was ongelofelijk genereus.”