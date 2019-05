Mousa Dembélé gaat met Guangzhou R&F kansloos onderuit tegen Chinese landskampioen

In de Chinese Super League is de achtste speelronde aangebroken. Mousa Dembélé speelde met Guangzhou R&F op het veld van de derde in de stand, Shanghai SIPG. De bezoekers verloren kansloos met 2-0.

Guangzhou R&F kon slechts één luttele poging tussen de palen produceren tegenover zes voor Shanghai SIPG, dat vorig seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis de kampioenentitel pakte. Dembélé maakte de partij vol maar had weinig in de pap te brokken. Na rust zetten Shenglong Li en de Braziliaanse stormram Hulk de 2-0 eindscore op het bord.

Shanghai SIPG wipt door de zege naar een voorlopige tweede plaats achter leider Beijing Guoan, Guangzhou R&F blijft in de buik van het klassement geparkeerd.