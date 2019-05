Portugese premier dreigt met ontslag na discussie over lonen van leerkrachten

Regeringscrisis in Portugal, waar premier Antonio Costa ermee dreigt het ontslag van de minderheidsregering in te dienen. Aanleiding is een onverwachte alliantie tussen linkse regeringspartijen en de rechtse oppositie om de lonen van de leraren te deblokkeren. Als de beslissing wordt goedgekeurd, zit de regering erop, dreigde Costa tijdens een persconferentie.

Portugese leraren betogen al maandenlang met de eis om een inhaalbeweging voor hun loon, dat geblokkeerd werd tijdens de crisisjaren in het Zuid-Europese land. Maar volgens Costa zal zo’n deblokkering zwaar wegen op de overheidsuitgaven. “Dit zal de Portugezen vroeg of laat 800 miljoen euro kosten”, aldus de socialistische premier. “We gaan de lonen niet vandaag deblokkeren, om ze morgen opnieuw te moeten bevriezen.” Volgens hem staat de internationale geloofwaardigheid van het land op het spel.

De deblokkering werd donderdagavond goedgekeurd in een parlementaire commissie. De beslissende stemming zou plaatsvinden op 15 mei. Na de goedkeuring in commissie eisten de andere vakbonden uit de openbare sector een gelijkaardige behandeling als de leraren.

Costa leidt sinds eind 2015 een minderheidsregering, met de steun van de andere linkse partijen. Sindsdien slaagde hij erin de boekhouding beter op orde te brengen. In Portugal zijn op 6 oktober parlementsverkiezingen gepland, maar in de media wordt al gespeculeerd over vervroegde verkiezingen in juli.