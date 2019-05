Real Madrid plant raid op transfermarkt: 540 miljoen euro voor onder meer Eden Hazard en Paul Pogba

Zien we Hazard eindelijk bij Real Madrid? Foto: Photo News

Als we de Spaanse media mogen geloven, plant Real Madrid na een rampzalig seizoen een stevige aanval op de transfermarkt. Het budget? 540 miljoen euro. De grootste doelwitten? Eden Hazard en Paul Pogba.

De titel vroeg weg, drie trainers opgesoupeerd en in de Champions League uitgeschakeld door Ajax: voor Real Madrid is het een seizoen om snel te vergeten. De voorzitter Florentino Perez en zijn sportieve staf willen hun spelerskern dan ook helemaal doorlichten en enkele supersterren naar Real halen. Los Galacticos krijgen volgens de Spaanse krant ‘As’ een buitenaards bedrag van 540 miljoen euro ter beschikking. In de omgekeerde richting hoopt De Koninklijke op 340 miljoen euro inkomsten door uitgaande transfers.

De Spaanse krant rekent andermaal Rode Duivel Eden Hazard tot het grootste transferdoelwit. De dribbelkont van Chelsea flirt al jaren met zijn droomclub en trainer Zinedine Zidane is een grote fan van Hazard. Real zou 112 miljoen euro veil hebben voor onze landgenoot.

De eerste spits Karim Benzema moet concurrentie krijgen van Luka Jovic, die door Benfica uitgeleend wordt aan Frankfurt en daar een pak doelpunten maakt in Duitsland en Europa. De Serviër moet zestig miljoen euro opbrengen voor zijn club.

Jovic speelt de pannen van het dak in Duitsland. Foto: AFP

Ook Paul Pogba (Manchester United) staat op de transferlijst, 150 miljoen euro zou de Fransman kosten. Op het middenveld wil Real overigens nog een Fransman halen: de beloftevolle Tanguy Ndombélé van Olympique Lyonnais moet tachtig miljoen euro kosten. Ook Christian Eriksen (Tottenham Hotspur, 85 miljoen euro) en Eder Militao (FC Porto, 50 miljoen euro) zouden volgens de Spaanse media richting Madrid trekken.

Pogba en Kovacic: de ene op weg naar Real, de andere op vertrek? Foto: AFP

Gareth Bale (70 miljoen euro), Toni Kroos (80 miljoen euro), Isco (60 miljoen euro), James Rodríguez (65 miljoen euro), Keylor Navas (12 miljoen euro), Marcos Llorente (15 miljoen euro), Dani Ceballos (20 miljoen euro), Mateo Kovacic (35 miljoen euro) en Mariano Diaz (20 miljoen euro) mogen dan weer hun biezen pakken bij De Koninklijke. Eén ding is zeker:Real wil koste wat kost een rampseizoen als het huidige vermijden.