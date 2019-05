Aalter - Op de Tieltsesteenweg in Aalter is zaterdag een mestwagen van de baan geraakt. Het voertuig kwam in de gracht terecht en de chauffeur was gekneld. De brandweer kon de man bevrijden, hij zou niet in levensgevaar verkeren.

Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen van de baan is gereden. Er waren geen ander voertuig betrokken bij het incident, dat lokaal wel voor heel wat verkeershinder zorgde. Het voertuig zal worden getakeld nadat de inhoud van de mestwagen is overgeladen.