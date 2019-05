Meteen kritiek op onderwijsplannen van N-VA: “Ik vraag mij echt af wat voor partij zoiets doet”

Zowel Open VLD als de linkse oppositiepartijen Groen en SP.A zijn niet te spreken over het voorstel van N-VA om opnieuw terug te keren naar de volledig vrije schoolkeuze, desnoods met kamperen voor de schoolpoort. “Je verwacht toch van partijen dat ze langer dan één week bij hun standpunt blijven. Wie gelooft die mensen nog?”, klinkt het bij Groen en SP.A. “Dit is flipfloppolitiek van de bovenste plank”, zegt Jo De Roo van Open VLD.

Tijdens de laatste plenaire zitting van het Vlaams Parlement werd het nieuwe inschrijvingsdecreet op de valreep goedgekeurd, ook door N-VA. Daardoor moeten secundaire scholen met een capaciteitsprobleem vanaf volgend schooljaar verplicht gebruikmaken van een centraal aanmeldingsregister.

LEES MEER. Bart De Wever (N-VA) verkiest schoolkamperen boven sociale mix: “Ik heb zelf ook twee dagen in skipak voor school gezeten”

Nauwelijks tien dagen later kant N-VA zich tegen het systeem. Zodra de capaciteit van het onderwijs omhoog gaat, moet het centraal aanmeldingsregister verdwijnen, vindt voorzitter Bart De Wever. “Bij populaire scholen zal er dan weliswaar opnieuw gekampeerd worden, maar ik stel vast dat veel middenklassegezinnen dat ervoor over hebben.”

Foto: Photo News

Groen en SP.A niet te spreken over N-VA-plannen

Groen en SP.A zijn daar niet over te spreken. “Het was al langer duidelijk dat N-VA tegen elk inschrijvingsdecreet was, maar ik vraag mij af waar ze dan wél voor zijn”, zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. “Kamperende ouders en terug naar de wet van de sterkste? Want dat is de implicatie van wat ze nu zeggen.” Groen blijft volop achter het inschrijvingsdecreet staan, zegt Meuleman. “Het decreet zet in op zo veel mogelijk vrije schoolkeuze, hoewel die nooit absoluut kan zijn zolang er een capaciteitstekort is, en tegelijkertijd moedigt het de sociale mix aan. Dat is voor ons erg belangrijk.”

SP.A-parlementslid Caroline Gennez noemt het “triest om zien hoeveel bochten er gemaakt worden”. “Het is raar om jaren over iets te discussiëren, het mee goed te keuren en dan een week nadien van gedachte te veranderen. Wie gelooft die mensen nog?”, zegt ze. “Je verwacht toch van partijen dat ze langer dan één week bij hun standpunt blijven.”

“Flifloppolitiek van de bovenste plank”

Vlaams parlementslid Jo De Ro, van coalitiepartner Open VLD, reageert verbaasd. “Ik vind het bijzonder vreemd dat een partij volledig van standpunt verandert met nauwelijks twee weken tussen. ik denk niet dat dat in de Belgische politiek al ooit gebeurd is. Dit is nefast voor de democratie.” De Ro spreekt van “flifloppolitiek van de bovenste plank”. “Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Ik vraag mij echt af wat voor partij zoiets doet.”