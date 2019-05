Tottenham niet zeker van Champions League-ticket na twee rode kaarten en late tegengoal tegen Bournemouth

De Engelse Premier League nadert stilaan zijn ontknoping, en zo ook de strijd om de felbegeerde Europese tickets achter titelpretendenten Manchester City en Liverpool. Tottenham verscheen zaterdagmiddag met Toby Alderweireld aan de aftrap op bezoek bij Bournemouth. De Spurs verdedigden een derde plaats in de stand, maar moesten zich dubbel plooien toen ze vlak na rust met negen kwamen te staan. De bezoekers leken lang stand te houden, tot Bournemouth in de absolute slotseconden alsnog toesloeg (1-0). Door de verliesbeurt kan stadsrivaal Chelsea zondag de derde stek veroveren op Tottenham.

Jan Vertonghen stond niet op het wedstrijdblad. De Rode Duivel herstelt nog van zijn hoofdletsel, opgelopen in het Champions League-duel tegen Ajax.

Bij het horen van het rustsignaal slaakte de thuisploeg een zucht van verlichting, want The Cherries werden in de eerste helft compleet overrompeld door de Londense stormwind. Lucas was tot driemaal toe dicht bij de openingstreffer, op het half uur rushte Heung-Min Son de zestien binnen en besloot net over de lat. Enkele minuten later schudde doelman Mark Travers een knappe redding uit zijn handschoenen op een kopbal van Dele Alli. In het zicht van de rust kreeg Son rood voor een driftige reactie op Jefferson Lerma. Met tien zag de wereld er plots heel anders uit voor de bezoekers, die een cruciale pion in de voorhoede zagen wegvallen.

Son kreeg rood. Foto: Photo News

Na de koffie ging het van kwaad naar erger voor de Londenaars. Coach Mauricio Pochettino wisselde de met geel geboekte Alderweireld aan de rust voor verdediger Juan Foyth, die na drie minuten al moest gaan douchen voor een onbesuisde tackle met de voeten vooruit op Jack Simpson. Tottenham moest noodgedwongen gas terugnemen en liet het balbezit aan de thuisploeg. De partij verzandde in een uitputtingsslag waarin geen van beide ploegen nog iets noemenswaardig klaarspeelde. Een kwartier voor tijd strandde een schot van Jordon Ibe op Spurs-doelman Hugo Lloris. De match leek af te stevenen op een brilscore, tot Nathan Ake in blessuretijd een corner koeltjes tegen de touwen kopte. Eindstand 1-0, de zesde uitnederlaag op rij voor de Spurs. Nog nooit verloor Tottenham zoveel wedstrijden in de Premier League onder het bewind van Mauricio Pochettino.

Tottenham kijkt nu met een bang hartje naar Chelsea; als The Blues zondag winnen van Watford wipt de stadsrivaal over Alderweireld en co naar de derde stek.