Waarom prinses Tessy van Luxemburg tussen het “gewone volk” moest zitten op begrafenis

Prinses Tessy (33) is bij de uitvaart van groothertog Jean van Luxemburg op haar plaats gezet. Letterlijk dan. Ze mocht in de kathedraal niet bij de groothertogelijke familie – en haar zoontjes – zitten en moest plaatsnemen tussen het “gewone volk”. Het is de nieuwste episode in het tragische verhaal van een uitgestoten prinses, die niet alleen haar luxeleven maar binnenkort ook haar titel kwijt is.