KV Mechelen stapt naar rechter om voetbalbond beslissing over degradatie laten uitstellen

KV Mechelen start dinsdag een procedure in kort geding om de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond in de matchfixing-zaak te laten uitstellen. De club vindt dat de rechten van de verdediging geschonden worden en wil wachten op de uitkomst van het strafonderzoek. Daardoor zou de beslissing over een mogelijke degradatie van KV Mechelen (en Waasland-Beveren) uitgesteld moeten worden.

De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelt tussen 18 mei en 28 mei in zes zittingen over de matchfixing-zaak. De inzet is niet min: het bondsparket vorderde terugzetting naar 1B voor de twee betrokken clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren.

Die beslissing willen de Maneblussers nu laten uitstellen tot na afloop van het strafrechtelijk onderzoek. KV Mechelen is daarvoor een procedure in kort geding bij de Brusselse ondernemingsrechtbank gestart.

“KV Mechelen heeft moeten vaststellen dat zij vervolgd wordt door de bondsinstanties op basis van een onvolledig en niet-objectief dossier, waar geen onderzoek is gebeurd naar de rol van de club zelf”, schrijft KV Mechelen in een bericht aan onze redactie. “De instanties van de KBVB hebben KV Mechelen opgelegd zich binnen totaal onredelijke termijnen en zonder toegang tot het strafdossier te verdedigen. Dit is niet ernstig.”

KV Mechelen riskeert terugzetting naar amateurs

Vrijdag werden de profclubs op de hoogte gebracht van het juridische manoeuvre van Malinwa. De rechtszaak kan verregaande gevolgen hebben als KV Mechelen in het gelijk wordt gesteld. Dan zou zelfs de start van de nieuwe voetbalcompetitie in het gedrang kunnen komen.

De procedure in kort geding tegen de voetbalbond is ook niet zonder risico voor KV Mechelen zelf. In de reglementen van de Pro League staat immers dat als een club naar de rechter stapt, ze gesanctioneerd kan worden door uitsluiting uit de competitie. In theorie hangt Malinwa dus een terugzetting naar de amateurklasse boven het hoofd, al dreigt ook dat voorwerp te worden van een juridische discussie. In het verleden werden immers al vraagtekens gezet bij de rechtsgeldigheid van die regel.