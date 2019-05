Invallen, scoren tegen Bayern en met rood van het veld gestuurd worden: Hannover-spits deed het in amper negen minuten

Jonathas Cristian de Jesus Mauricio, kortweg Jonathas, heeft een opmerkelijke beurt gemaakt in de Allianz Arena. De spits van Hannover 96 viel in bij de start van de tweede helft, scoorde en moest na 55 minuten alweer naar de kant na een rode kaart.

Een cameo met opvallende statistieken: zo kun je de invalbeurt van Jonathas best omschrijven. Hannover-coach Thomas Doll liet de Braziliaanse spits invallen bij het begin van de tweede helft van de Bundesliga-wedstrijd tegen Bayern München in de hoop iets te kunnen doen aan de 2-0 achterstand die der Rekordmeister opgebouwd had. Doll kreeg gelijk, want Jonathas maakte zes minuten later al de aansluitingstreffer vanop de stip.

De goal. Foto: AP

Jonathas vierde iets te enthousiast en kreeg een gele kaart toegestopt. Maar even later mocht de spits alweer gaan douchen, want hij kreeg negen minuten in zijn invalbeurt reeds een tweede geel na een fout op Joshua Kimmich. Zijn wedstrijd zat er dus bijzonder vroeg op. Een opgemerkte beurt voor Jonathas in München...

Het rood. Foto: REUTERS