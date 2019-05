KV Mechelen-assistent Fred Vanderbiest: “De bondsvoorzitter wilde ons de beker niet eens komen geven”

Fred Vanderbiest, assistent-trainer van KV Mechelen, zegt dat de club met de nek wordt aangekeken voor zijn vermeende rol in de matchfixing-zaak. “Pierre François (CEO van de Pro League, nvdr) gaf toe dat het zeer deed die beker aan ons te geven. Maar de bondsvoorzitter wilde zelfs niet komen, zei hij.”

Vanderbiest deed in Studio Malinwa, de videopodcast van de club, zijn beklag over de manier waarop KV Mechelen behandeld wordt sinds uitlekte dat KV Mechelen verdacht wordt van matchfixing. Daarbij maakte hij zich boos over de timing van de onthullingen.

“Voor elke belangrijke wedstrijd kwam er wel iets boven”, aldus de T2 van Malinwa. “Of dat georkestreerd was of niet, ga ik in het midden laten. Op 30 april gaan ze effekes beslissen wie waar moet komen (in het tuchtproces omtrent de matchfixing, nvdr). Net één dag voor de bekerfinale. Alsof dat niet kan op 2 mei of 3 mei. Nee, dat moet op 30 april.”

Incident met Pierre François

De assistent van hoofdtrainer Wouter Vrancken had het ook over een incident met Pierre François, de CEO van de Pro League, die alle profclubs verenigt . Na de bekerzege was François het veld opgekomen om de beker uit te reiken aan KV Mechelen.

“Ik kon het weer niet laten met mijn grote mond”, aldus Vanderbiest. “Ik zei tegen Pierre François: dat doet u zeer he, die beker aan KV Mechelen te moeten geven. Ge hebt gelijk, zei hij. Maar ik sta hier wel. De bondsvoorzitter wilde zelfs niet komen. Normaal geeft die de beker af. Daar zou iedereen beter eens een keer bij stilstaan.”