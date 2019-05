De ene verkrachtte een meisje op zijn schoolbus, de andere misbruikte een tiener jaar lang. Toch moeten ze niet naar de gevangenis

Twee vonnissen in twee verschillende verkrachtingszaken veroorzaken een storm van verontwaardiging in de VS. Een buschauffeur verkrachtte een 14-jarig meisje en een andere man hield een tiener een jaar lang gevangen als seksslaaf. Beide mannen werden schuldig bevonden en veroordeeld, maar moeten niet naar de gevangenis.

Shane Piche (26) nodigde afgelopen zomer een 14-jarig meisje bij hem thuis uit. Hij was buschauffeur, het slachtoffer zat regelmatig op zijn bus. Volgens de politie voerde hij het meisje dronken en verkrachtte hij haar. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 10 jaar voorwaardelijk. Hij zal geen enkele dag in de gevangenis slijten. De rechter stelde dat hij geen eerdere aanvaringen had met de wet en dat hij slechts één slachtoffer maakte. Hij zal vanaf nu wel door het leven gaan als een ‘level 1 sex offender’. Hij zal van deur tot deur moeten gaan om zich kenbaar te maken, maar de kwalificatie duidt aan dat het gerecht meent dat er slechts een lage kans op recidive is.

Shane Piche Foto: AP

Michael Wysolovski (33) bekende in de rechtbank dat hij een 17-jarig meisje een jaar lang gevangen hield en seksueel misbruikte. Toen de politie de tiener vond, was ze zwaar ondervoed en had ze zware rugproblemen. Wysolovski had haar al die tijd in een hondenbench opgesloten. Sinds het meisje bevrijd werd heeft ze zich drie keer van het leven proberen beroven. Wysolovski stond terecht voor verkrachting van een minderjarige, verwaarlozing en het tegenwerken van het onderzoek. Hij zag de aanklacht verzwakken in ruil voor een schuldbekentenis. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar cel waarvan acht maanden effectief. Gezien hij al acht maanden in voorarrest had gezeten, moet hij niet naar de gevangenis.

“Signaal naar daders: ‘Je kan hiermee wegkomen’”

De twee vonnissen werden onthaald op een storm van verontwaardiging. John Manly, de advocaat die meer dan 200 slachtoffers van gymnastiekcoach Larry Nassar bijstond, is woedend. “In de zaak rond seksuele slavernij of die van de buschauffeur die zich vergrijpt aan een minderjarig meisje, is er eigenlijk maar één boodschap van de rechters aan daders: ‘Je kan hiermee wegkomen.’ En als je niet denkt dat dat de hoofdgedachte is van een roofdier, dan weet je niet hoe seksuele roofdieren in elkaar zitten.” Volgens hem is er vaak slechts één ding dat roofdieren tegenhoudt om toe te slaan: “De angst voor een zware straf.”

“Voor het leeuwendeel van slachtoffers (van seksueel misbruik nvdr.) is de impact van misdaad een levenslange veroordeling”, zegt Michael Dolce, een advocaat gespecialiseerd in zedenfeiten, zegt aan USA Today, “Hoe kan je dan uitleggen dat een dader niet één dag in de gevangenis moet zitten? Hoe is dat gerechtigheid?” Uit onderzoek van Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) blijkt dat op 1.000 verkrachtingen amper 5 daders effectief naar de gevangenis moeten.

“Het volgende slachtoffer zal zien wat zij heeft moeten doorstaan, hoe ze heeft moeten getuigen in dezelfde ruimte als de dader, hoe ze hem heeft moeten aanwijzen en met een jury van vreemden alle details van wat er gebeurd is, moet delen”, zegt hij nog. “Het volgende slachtoffer zal die alles zien en denken: ‘Waarom zou ik dit mezelf aandoen?’” Dolce meent dat de voornaamste reden waarom rechters mild oordelen in zedenzaken is omdat de wonden en schade onzichtbaar zijn. “De slachtoffers zitten niet in een rolstoel, ze hebben geen plaasters. Wat zij hebben moeten ondergaan resulteert in een psychologisch letsel. Dat is niet iets wat je kan zien met een X-ray of MRI. Het slachtoffer zal haar hele leven lang emotionele trauma’s ten gevolge van die misdaad met zich meedragen en wij als maatschappij? Wij kijken weg.”

Er is volgens Dolce een klein lichtpunt. Sinds de verkrachtingszaak rond Brock Turner, die intussen al terug vrij is nadat hij een medestudenten verkrachtte achter een vuilniscontainer, is rechter Aaron Persky ontzet geweest uit zijn ambt na een petitie. In uitzonderlijke gevallen kunnen burgers oproepen tot een zogenaamde ‘recall verkiezing’. Als meer dan 80.000 handtekeningen verzameld kunnen worden, mag de kiezer zich beslissen over het ambt van een verkozen rechter. In het geval van Persky kwam het tot een recall met meer 68% van de stemmen.

“Een rechter gaat nu twee keer nadenken eer hij zo’n vonnis uitspreekt na wat er met Persky gebeurd is”, zegt Manly nog, “dat is omdat de kiezer een duidelijke boodschap verstuurd heeft, en ik hoop dat ze het nog gaan doen.”