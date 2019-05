Chauffeurs De Lijn vrezen voor eigen gezondheid en weigeren nog te stoppen aan Brussel-Noord

Brussel - Chauffeurs van De Lijn zullen vanaf maandag bij een aantal haltes aan het station van Brussel Noord niet meer aandoen uit vrees voor “malaria, schurft en tuberculose”. De chauffeurs klagen al maanden over de onveilige en onhygiënische omstandigheden om en rond het station. Nu vrezen ze voor hun eigen gezondheid en dat is voor de vakbonden de druppel.

“Het kan NIET de bedoeling zijn dat wij nog veel langer worden blootgesteld aan de gevaren binnen het Noordstation, zowel niet qua veiligheid als qua gezondheid zowel voor de chauffeurs als onze klanten”, klinkt het in een mededeling van ACLVB, ACOD en ACV. Volgens het vakbondsfront wordt hun beslissing “niet 100% gesteund door de directie van Vlaams-Brabant” al zijn ze mee vragende partij. “Er komt weinig tot geen schot in de zaak en alles blijft op zijn beloop. Het gevolg is hiervan dat de situatie van dag tot dag verslechtert en dat er steeds minder de veiligheid en de gezondheid zal kunnen worden gegarandeerd van onze chauffeurs en klanten in de toekomst”, klinkt het nog.

Eerder deze week berichtte Het Laatste Nieuws dat er sprake is van een uitbraak van schurft, tuberculose en malaria om en rond het station Brussel Noord. Dit vanwege de onhygiënische omstandigheden waarin groepen transmigranten er verblijven.

Getroffen lijnen

De bussen komende uit Leuven en Haacht zullen vanaf maandag stoppen bij Rogier. Bussen uit Dilbeek stoppen aan de halte Westland. De lijnen uit Grimbergen/Wemmel/Puurs/Meise zullen stoppen aan Bockstael. Voor de lijnen komende van Ternat/Aalst/Groot-Bijgaarden zal de eindhalte voorzien worden aan Simonis.

De bonden melden nog dat de maatregel van kracht blijft zolang de situatie om en rond het Noordstation niet onder handen genomen wordt.