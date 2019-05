Matchpack AA Gent-Club Brugge. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

AA Gent en Club Brugge kijken elkaar zondag om 18u in de ogen op speeldag 7 van Play-off 1.

KAA Gent KAA Gent Club Brugge Club Brugge : Nicolas Laforge

Onderlinge matchen in reguliere competitie: AA Gent-Club Brugge 0-4, Club Brugge-AA Gent 1-1.

Verwachte opstelling: Kaminski:Souquet.Bronn.Derijck.Asare:Verstraete.Odjidja.Bezus:Dejaegere.Yaremchuk.Dompé

Bank: Thoelen.De Busser.Rosted.Plastun.De Smet.Esiti.Smith.Azango.David.Sorloth.Limbombe.Kvilitaia

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Coosemans en Chakvetadze

Dit zegt Stefan Smet, onze clubwatcher:

De voorbije dagen waren de Buffalo’s druk in de weer om puin te ruimen. De verloren bekerfinale zorgde voor een heuse schokgolf in de fraaie Ghelamco Arena. Reken maar dat de zenuwen gespannen zullen staan bij de aankomst van Club Brugge. Hoewel AA Gent via een vluchtroute - de vijfde plaats kan misschien toch nog een Europees ticket opleveren - nog een reddingsboei kreeg toegeworpen, is de stemming in de catacomben bijzonder bedrukt.

Op de tribunes zitten dan weer duizenden gefrustreerde zielen die niet bepaald warm lopen voor die vier laatste duels in Play-off 1. Zowaar geen feeststemming dus en allerminst evidente omstandigheden voor Jess Thorup om zijn team klaar te stomen voor de komst van blauw-zwart. Benieuwd of de Deen zijn spelers deze keer wel van minuut één op scherp weet te zetten. De Gentse eer is evenwel diep geraakt en het zal meer dan één zege vergen om de gekwetste ziel van de Buffalo-fan te zalven. Ga er maar aan staan, Buffalo’s.

Verwachte opstelling: Horvath: Poulain, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta: Wesley, Schrijvers

Bank: Letica, Decarli, Cools, Amrabat, Vossen, Openda, Nakamba

Geschorsten: Mata

Geblesseerden: Vlietinck, Mitrovic

Dit zegt onze clubwatcher Junior Verbeeke:

Mooie affiche, maar eigenlijk is dé match van de speeldag al gespeeld voor Club Brugge. Genk ging vlot over Antwerp en pakt zo voorlopig negen punten voorsprong - in het beste geval zijn dat er zondagavond om 19.45 uur nog zes met nog drie matchen te spelen. Club weet dat de titel gaan vliegen is en zal zichzelf moeten oppompen om tot het uiterste te gaan in de Slag om Vlaanderen. Dat Genk bij puntenverlies van Club volgende week al aan een draw genoeg heeft om in Brugge kampioen te spelen, kan daarbij een motiverende factor zijn voor de mannen van Leko.