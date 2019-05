Matchpack Anderlecht-Standard. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Zondag om 14u30 probeert Anderlecht zich tegen Standard te herpakken op speeldag 7 van Play-off 1.

Bram Van Driessche.

Onderlinge matchen in reguliere competitie: Anderlecht-Standard 2-1, Standard-Anderlecht 2-1.

Verwachte opstelling: Didillon: Najar, Kara, Bornauw, Lawrence: Kums, Trebel: Saelemaekers, Verschaeren, Bolasie: Santini.

Bank: Boeckx. Milic. Cobbaut. Kayembe. Gerkens. Zulj. Amuzu.

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Bakkali. Dimata. Sambi Lokonga

Op één kaart van schorsing: Kums. Trebel

Dit zegt onze clubwatcher Thomas Standaert:

Door de bekerwinst van KV Mechelen staat de poort naar Europa nog altijd op een kier voor Anderlecht. De jacht op plaats vier is opgegeven. Het verdedigen van plaats vijf - de slechtste eindklassering sinds het seizoen 79-80 - is het enige resterende doel voor Belhocine en zijn spelers. Dat én het besmeurde blazoen van de club nog wat oppoetsen. Of toch zéker niet nóg meer schade toebrengen. Een overwinning tegen aartsrivaal Standard zou in dat opzicht een belangrijke volgende stap zijn in de verzoening tussen de club en haar supporters. Belhocine kan dan wel beter het angsthazenvoetbal van tegen Club Brugge achterwege laten en zijn team laten voetballen naar de waarden van het huis. Santini en Lawrence worden opnieuw aan de aftrap verwacht. Kayembe en Milic verdwijnen allicht naar de bank.

Verwachte opstelling: Ochoa - Cavanda, Bokadi, Kosanovic, Laifs; Cimirot, Marin - Mpoku, Halilovic, Carcela - Emond

Bank: Gillet. Bodart, Goreux, J. Carcela, Sangare, Bastien, Pocognoli, Raskin, Balikwisha, Lestienne

Geschorsten: Niemand

Geblesseerden: Djenepo, Fai, Miangue, Oulare, Sa, Vanheusden

Dit zegt onze clubwatcher Bob Faesen:

Het regent afzeggingen bij Standard. Naast de langdurig geblesseerden Obbi Oulare en Orlando Sa - het seizoen van beiden zit er al op - viel Zinho Vanheusden af door een knieprobleem. Maandag weet de beloftevolle centrumverdediger of hij zijn laatste match in de play-offs al gespeeld heeft. Daar stopt het niet bij, want ook Moussa Djenepo (rug), Collins Fai (dij) en Senna Miangue (onbekend) vielen uit met pijntjes. Hierdoor zit jong geweld als Joachim Carcela, Raskin en Sangare op de bank tegen Anderlecht, dat nog weleens een lastige kluif voor de gehavende Rouches zou kunnen zijn. Al moet gezegd dat het krachtsverschil in de heenmatch - of wat ervan gespeeld werd - groot was. De Luikenaars weten dat winst genoeg is om de derde plek te heroveren, maar moeten hun vormpeil opkrikken. Wel positief: Mpoku en Carcela worden in de basiself verwacht.