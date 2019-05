Snel bijgepraat over Play-off 2: onwaarschijnlijke ommekeer in Brugge en machtsgreep van Charleroi

Sensatie in Play-off 2 op zaterdagavond, waar revelatie Union een 2-0 achterstand met nog 8 minuten op de klok nog wist om te buigen in een zege. Daardoor blijft de ploeg uit 1B in groep B in het spoor van leider KV Kortrijk, dat ook wist te winnen. In groep A greep Charleroi de macht dankzij een 2-0-zege tegen STVV.

Groep A

KV Oostende ging pijnlijk onderuit op het veld van Eupen. Tom De Sutter kon op slag van rust de openingstreffer van Yuta Toyokawa nog wel ongedaan maken, maar na rust ging het schip alsnog slagzij. Een penaltydoelpunt van Yuta Toyokawa werd eveneens vanop de stip ongedaan gemaakt - Jordi Vanlerberghe zette de strafschop om. Een derde penalty in de match zorgde evenwel voor de beslissing. Youssef Msakni zorgde ervoor dat de drie punten in de Oostkantons bleven.

In de Antwerpse derby tussen Beerschot Wilrijk en Westerlo bleven de drie punten op het Kiel dankzij een hattrick van Mèmè Placca. De Togolese aanvaller zette de paarshemden nog voor rust met 2 goals op een dubbele voorsprong. Westerlo slaagde er in de tweede helft in om terug te vechten via goals van Christian Brüls en Lukas Van Eenoo, maar de derde treffer van Placca was er teveel aan.

Eerder op de avond had Charleroi al de match gegrepen in groep A. De Karolingers toonden zich de betere van STVV dankzij een vroege goal van Gaëtan Hendrickx en een laat doelpunt van Nurio. Daardoor tellen de Zebra’s nu een puntje meer dan STVV.

Groep B

KV Kortrijk zette Waasland-Beveren opzij dankzij twee knappe kopbalgoals van Felipe Avenatti - doelpunt nummer 14 en 15 al voor de rijzige Uruguayaan. Tussenin had Kristof D’Haene de bordjes met een ongelukkige owngoal weer gelijk gehangen.

Eerste achtervolger Union leek op het veld van Cercle Brugge lange tijd op weg naar puntenverlies, maar in een onwaarschijnlijke slotfase werd alles nog rechtgezet. Thuisverdediger Jérémy Taravel had groen-zwart met twee treffers op 2-0 gezet, maar acht minuten voor tijd draaide de match nog helemaal om. Eerst kwam er de aansluitingstreffer van Stamenkovic, in minuut 90 zorgde Niakaté met het hoofd voor de gelijkmaker en in minuut 95 zorgde Percy Tau na een scherpe counter zowaar nog voor de 2-3. Daardoor blijft de ploeg uit 1B op twee punten van leider KV Kortrijk na een knappe 16 op 21.

